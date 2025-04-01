"Это жюри надо разогнать!" Азиза стала главной героиней скандала на финале "СуперСтар"

Там в жюри такие недостойные люди как кудрявцева🤮немытая деревня-шлюха из трассы🤮💩позорище ТВ🤮

РМ

Раиса Мелькумова

Один Соседов с музыкальным образованием и правильно оценивает исполнение! Как он угодил в этот гадюшник, сочувствую. А эта кукла, экскортница необразованная надоела всем!