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Царьград

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"Это жюри надо разогнать!" Азиза стала главной героиней скандала на финале "СуперСтар"

"Это жюри надо разогнать!" Азиза стала главной героиней скандала на финале "СуперСтар"

На финале шоу при объявлении победителей разгорелся скандал. Азиза, бывшая фаворитом почти весь конкурс, внезапно заняла третье место.

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Комментарии
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Амара Карпова
Там в жюри такие недостойные люди как кудрявцева🤮немытая деревня-шлюха из трассы🤮💩позорище ТВ🤮
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21 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Один Соседов с музыкальным образованием и правильно оценивает исполнение! Как он угодил в этот гадюшник, сочувствую. А эта кукла, экскортница необразованная надоела всем!
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21 час.
Амара Карпова
Насчет Соседова вы правы💯
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20 час.
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