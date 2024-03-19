Россиянам не запретят приезжать на свои дачи зимой

Уже не одну неделю в информационном пространстве встречаются новости с пугающими дачников заголовками: некоторые СМИ писали, что весной 2024 года вступают в силу правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и в загородных домах.
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