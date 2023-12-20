Минздрав: сотрудничество России с Китаем в области медицины могут расширить

Сотрудничество России и Китая в области здравоохранения могут расширить. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил на встрече с зампредседателя госкомитета по здравоохранению КНР Цао Сюэтао о заинтересованности в совместных учениях, разработке препаратов и развитии телемедицины, сообщили «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии