Минздрав: сотрудничество России с Китаем в области медицины могут расширить

Сотрудничество России и Китая в области здравоохранения могут расширить. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил на встрече с зампредседателя госкомитета по здравоохранению КНР Цао Сюэтао о заинтересованности в совместных учениях, разработке препаратов и развитии телемедицины, сообщили «Известия».