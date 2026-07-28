В Омске по ходатайству следственных органов избрана мера пресечения руководителю строительной организации, обвиняемому в должностном преступлении, повлекшем нарушение прав дольщиков

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав граждан - участников долевого строительства двух многоквартирных домов, расположенных по улица Перелета в Омске (ч.
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