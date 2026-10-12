В Самаре отопление подали в 168 школ и 193 детсада

По данным на 10 октября, в Самаре отопление подано в 168 школ, 193 детских сада, 222 медучреждения и 99 объектов спорта, культуры и допобразования, а жилой фонд обеспечен теплом на 56,9%.
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