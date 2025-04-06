Снять проблему мигрантских анклавов и вразумить увлекающихся гостей? Есть в России сила, способная на это

Бывший РУБОП пора сориентировать на актуальную задачу, а с «заукропами» справится ФСБ Сергей Аксёнов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Миграционная политика России требует пересмотра подходов, признал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
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