Снять проблему мигрантских анклавов и вразумить увлекающихся гостей? Есть в России сила, способная на это

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Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов?
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