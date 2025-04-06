Снять проблему мигрантских анклавов и вразумить увлекающихся гостей? Есть в России сила, способная на это

АЗ

Андрей Зарубкин

В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов?