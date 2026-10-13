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Рязанские новости

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В Рязанской области погиб мотоциклист в ДТП с автобусом

В Рязанской области погиб мотоциклист в ДТП с автобусом

Столкновение мотоцикла «Хонда» и автобуса «ГАЗ» произошло на автодороге Рязань - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш, мотоциклист погиб на месте.

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