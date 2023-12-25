В Новосибирской области уделят внимание переподготовке кадров строительной отрасли

Губернатор попросил строителей региона настроиться на напряжённую работу в 2024 году.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал глав муниципалитетов и руководителей министерств продолжить в наступающем году работу по повышению эффективности управления строительным комплексом.