Александр Овечкин побил рекорд Гретцки и стал единственной звездой дня в НХЛ

В воскресной встрече против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин поразил ворота соперника, установив абсолютный рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах лиги, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
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