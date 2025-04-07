Александр Овечкин побил рекорд Гретцки и стал единственной звездой дня в НХЛ

В воскресной встрече против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин поразил ворота соперника, установив абсолютный рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах лиги, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на официальный сайт НХЛ.