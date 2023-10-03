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  • федор
    Вошь хуторянская сиди на попе смирно , а то мушку не успеешь спилить .Глава МИД Литвы Л...
  • tatyanadavydkina
    А кому там уже переходить. Они уже давно армию свою как таковую угробили.Американское изда...
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    Прочухали ,что как  в черную дыры вся "помощь" да и от металлолома уже избавились по цене новья ....😜Главы МИД стран Е...

Индия потребовала от Канады отзыва из страны более 40 канадских дипломатов

Индия потребовала от Канады отзыва из страны более 40 канадских дипломатов

Продолжает набирать обороты дипломатический конфликт между Индией и Канадой, власти которой обвинили Нью-Дели в причастности к организации убийства лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара в в городе Суррей канадской провинции Британская Колумбия, произошедшего 18 июня 2023 года.

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