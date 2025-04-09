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FinFax - Новости банков и вкладов

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Торговые пошлины США: Китай не откажется от сотрудничества с миром

Торговые пошлины США: Китай не откажется от сотрудничества с миром

Как сообщил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом в отношении Китая, не окажут серьёзного влияния на торговые возможности страны, поскольку Пекин продолжит активно торговать с другими регионами мира.

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