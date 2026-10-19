Animals Когда Матвей уже почти потерял надежду, понимая, что его стариковских сил не хватит, чтобы одолеть могучую реку, собака развернулась и поплыла обратно, навстречу хозяину.
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Умница и героиня Весточка, спасла хозяина!!!!А речка - есть речка, Волга-матушка, норовиста и своенравна.А деду пора быть попредусмотрительней.
красивая история!Веста молодец!спасла жизнь старику.умница.