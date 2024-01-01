Как были созданы «глаза и уши» Генштаба Красной армии Как были созданы «глаза и уши» Генштаба Красной Армии Ровно 80 лет Генштаб Красной армии издал малоизвестный, но важнейший для хода боевых действий документ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии