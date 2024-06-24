НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

Джака об 1:1 с Германией: «Швейцария показала отличный характер, агрессивно действовала без мяча. Обидно пропускать в конце, но мы должны быть довольны очком» 

Джака об 1:1 с Германией: «Швейцария показала отличный характер, агрессивно действовала без мяча. Обидно пропускать в конце, но мы должны быть довольны очком» 

«Всегда обидно пропускать в конце игры. В целом, думаю, мы показали отличный характер, здорово держали мяч, играли очень хорошо и, в конце концов, должны быть довольны очком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх