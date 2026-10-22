Лето – время для изготовления варенья и джема из ягод и фруктов. В осеннюю пору и в зимнюю пору, когда за окном будет шуметь холодный ветер и ливень, а небо будет серым, колоритное лакомство подымет настроение.
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