Дэвил Пойл: «Нэшвилл» пытается подписать новый контракт с Форсбергом, а не обменять его»

Дэвид Пойл заявил о желании подписать новый контракт с форвардом Филипом Форсбергом. Ранее появилась информация о том, что «Нэшвилл» может обменять шведского нападающего до дедлайна.

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