Народные приметы и запреты Куприянова дня 15 октября: традиции и поверья Елена Вайленко15 октября, православная церковь поминает мучеников Киприана и Иустину, которые в 304 году приняли смерть за свою веру в Никомидии.
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