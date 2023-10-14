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Народные приметы и запреты Куприянова дня 15 октября: традиции и поверья

Народные приметы и запреты Куприянова дня 15 октября: традиции и поверья

Народные приметы и запреты Куприянова дня 15 октября: традиции и поверья Елена Вайленко15 октября, православная церковь поминает мучеников Киприана и Иустину, которые в 304 году приняли смерть за свою веру в Никомидии.

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