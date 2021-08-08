За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 7802 новых случая заболевания

За прошедшие сутки зарегистрировано 7802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 1496, в городе Алматы – 1516, в городе Шымкенте – 552, в Акмолинской области – 256, в Актюбинской области – 344, в Алматинской области – 350, в Атырауской области – 420, в ВКО – 244, в Жамбылской области – 200, в ЗКО – 132, в Карагандинской области – 1050, в Костанайской области – 220, в Кызылординской области – 181, в Мангистауской области – 240, в Павлодарской области – 301, в СКО – 158, в Туркестанской области – 142.