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Трёхлетний ребёнок оказался заперт в квартире в Новосибирске

Трёхлетний ребёнок оказался заперт в квартире в Новосибирске

На помощь малышу вызвали спасателей, которые справились с дверью чуть меньше, чем за 40 минут.Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска пришли на помощь трёхлетнему мальчику, оказавшемуся запертым в квартире в одиночестве.

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