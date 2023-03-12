Трёхлетний ребёнок оказался заперт в квартире в Новосибирске

На помощь малышу вызвали спасателей, которые справились с дверью чуть меньше, чем за 40 минут.Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска пришли на помощь трёхлетнему мальчику, оказавшемуся запертым в квартире в одиночестве.