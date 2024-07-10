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Итог миссии Орбана: Россия готова на прекращение огня без мирного договора, но есть условие

Итог миссии Орбана: Россия готова на прекращение огня без мирного договора, но есть условие

Политнавигатор Ποcлe пοceщeния Ροccии вeнгepcκий пpeмьep Βиκтοp Οpбaн ɜaявил, чтο пpeɜидeнт ΡΦ Βлaдимиp Πутин нe мοжeт пpοигpaть нa Уκpaинe, пοcκοльκу вce пpeимущecтвa в ϶тοм κοнфлиκтe нa eгο cтοpοнe.

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Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Опупели?Какое прекращение огня и &quot;мирный&quot; договор?Мочить тварей во всех сортирах,улозетах,галтюнах до последнего укрода!Что,по граблям соскучились?
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6 час.
Natalija Osminina
А может быть лучше &quot;бить до конца и в полную силу&quot; Соединенные Штаты? И лучше, прицеливаясь с Луны. Если Вы считаете, что я написала бред, то с моей точки зрения пИшите бред-ВЫ. Есть - ЖЕЛАНИЯ , а есть ВОЗМОЖНОСТИ. СВО  кое-как отбивает МЕТРЫ. За 2..5 года вяв ОДНУ ТЫСЯЧНУЮ территорию Украины. Так что Вы несете? Какую дичь ? &quot;Пора бить в полную силу&quot; - это ТЯО применять или СЯО?? Нет у России ни возможностей, ни цели идти дальше 4-х областей.  В планировании любой операции закладывается сумма денег и кол-во потерь. В данном случае Россия исчерпала этот резерв. И переходить к армейскому она не собирается в силу физической невозможности его осуществлени - для этого надо проводить полную мобилизацию, а на это нет ни денег, ни формы для 2-х миллионов солдат, ни столько оружия, ни обученных стрелять из него. Мало того, бюджет России не потянет восстановления и содержания ВСЕЙ  Украины.  Придется, отказаться от вложений в Россию. Вы считать не умеете?  С чего большинство пользователей МТ ( и думаю, что и большинство россиян) внушили себе, что у СВО есть возможности желание &quot;освободить&quot; всю Украину? Наверху сумасшедших нет.
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2 час.
Natalija Osminina
А как на мой взгляд &quot;опупели&quot; большинство пользователей МТ. Вот точно дурка.
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2 час.

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