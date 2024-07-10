Итог миссии Орбана: Россия готова на прекращение огня без мирного договора, но есть условие

Natalija Osminina

А может быть лучше "бить до конца и в полную силу" Соединенные Штаты? И лучше, прицеливаясь с Луны. Если Вы считаете, что я написала бред, то с моей точки зрения пИшите бред-ВЫ. Есть - ЖЕЛАНИЯ , а есть ВОЗМОЖНОСТИ. СВО кое-как отбивает МЕТРЫ. За 2..5 года вяв ОДНУ ТЫСЯЧНУЮ территорию Украины. Так что Вы несете? Какую дичь ? "Пора бить в полную силу" - это ТЯО применять или СЯО?? Нет у России ни возможностей, ни цели идти дальше 4-х областей. В планировании любой операции закладывается сумма денег и кол-во потерь. В данном случае Россия исчерпала этот резерв. И переходить к армейскому она не собирается в силу физической невозможности его осуществлени - для этого надо проводить полную мобилизацию, а на это нет ни денег, ни формы для 2-х миллионов солдат, ни столько оружия, ни обученных стрелять из него. Мало того, бюджет России не потянет восстановления и содержания ВСЕЙ Украины. Придется, отказаться от вложений в Россию. Вы считать не умеете? С чего большинство пользователей МТ ( и думаю, что и большинство россиян) внушили себе, что у СВО есть возможности желание "освободить" всю Украину? Наверху сумасшедших нет.