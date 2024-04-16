Как беглые украинцы Россию виноватой делают

А к чему это тут Ло)(матого приплели? Он в ДНР сражался против бандэровцев на стороне республики. Против какого там "северного мор пути" он был? НЕ БЫЛО ТАКОГО! Что врете?

Ю

Юрий Зубрин

Скажу из собственных наблюдений -в течении 2-3 лет после майдана произошла полная ,если не абсолютная ,перестройка сознания людей.Почему? Не знаю.Но те ,кто еще вчера был адекватным ,стали неадекватными и винить можно только самих себя.Остались люди трезвомыслящие до сих пор ....