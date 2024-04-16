Понаехали беглые хохлополитики с украины, ставшие в России блогерами и военкурами, и уже учат, и пытаются мне доказать что украинцы неуиноватые, это Путин и Россия виноватые в том что нацистами чуть ли не весь украинский народ стал.
Как беглые украинцы Россию виноватой делают
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лл
лина любимцева
А к чему это тут Ло)(матого приплели? Он в ДНР сражался против бандэровцев на стороне республики. Против какого там "северного мор пути" он был? НЕ БЫЛО ТАКОГО! Что врете?
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13 час.
Ю
Юрий Зубрин
Скажу из собственных наблюдений -в течении 2-3 лет после майдана произошла полная ,если не абсолютная ,перестройка сознания людей.Почему? Не знаю.Но те ,кто еще вчера был адекватным ,стали неадекватными и винить можно только самих себя.Остались люди трезвомыслящие до сих пор ....
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10 час.
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