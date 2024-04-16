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☭КОМПАС

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Как беглые украинцы Россию виноватой делают

Как беглые украинцы Россию виноватой делают

  Понаехали беглые хохлополитики с украины, ставшие в России блогерами и военкурами, и уже учат, и пытаются мне доказать что украинцы неуиноватые, это Путин и Россия виноватые в том что нацистами чуть ли не весь украинский народ стал.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А к чему это тут Ло)(матого приплели? Он в ДНР сражался против бандэровцев на стороне республики. Против какого там &quot;северного мор пути&quot; он был? НЕ БЫЛО ТАКОГО!  Что врете?
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13 час.
Ю
Юрий Зубрин
Скажу из собственных наблюдений -в течении 2-3 лет после майдана произошла полная ,если не абсолютная ,перестройка сознания людей.Почему? Не знаю.Но те ,кто еще вчера был адекватным ,стали неадекватными  и винить можно только самих себя.Остались люди трезвомыслящие до сих пор ....
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10 час.

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