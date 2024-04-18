Беги-хватай: зачем банки массово раздают кредитные карты

Кредитная карта остается самым доступным и распространенным финансовым инструментом для частных лиц. По данным Центробанка и Национального бюро кредитных историй, россияне с каждым годом должны банкам всё больше денег за использование кредиток.
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