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Игрок клуба НФЛ Дамар Хэмлин, перенесший остановку сердца во время матча, выписан из больницы

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин, перенесший остановку сердца во время матча, выписан из больницы.

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