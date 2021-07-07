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Крис Пол забросил трехочковый, несмотря неспортивный фол Брука Лопеса

Крис Пол забросил трехочковый, несмотря неспортивный фол Брука Лопеса

В третьей четверти 1-го матча финальной серии плей-офф между «Финиксом» и «Милуоки» (118:105, 1-0) произошел опасный момент, в результате которого Крис Пол мог получил серьезную травму.

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