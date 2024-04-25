Kia может выпустить новый брутальный рамный внедорожник 

Недавно Kia анонсировала планы по выводу на рынок нового рамного пикапа Tasman. Машина позиционируется как конкурент Toyota Hilux и Mitsubishi L200 и должна позволить корейскому автопроизводителю вклиниться в новый для нее сегмент утилитарников.
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