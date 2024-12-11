Прямая телефонная линия.

10 декабря 2024 года начальник отдела по образованию Бобруйского райисполкома Стельмак Олеся Сергеевна проведет прямую телефонную линию по вопросам выполнения педагогическими работниками несвойственных функций.
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