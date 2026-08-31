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Регионы России

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Правительство РФ усилило контроль за ценами на топливо и запретило экспорт до января 2027 года

Правительство РФ усилило контроль за ценами на топливо и запретило экспорт до января 2027 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минэнерго России обязаны определить индикативные цены на топливо по отдельным регионам, которые станут основой для мониторинга и контроля цен.

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