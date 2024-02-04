Последним Bugatti Chiron Super Sport стал сингапурский «Красный дракон»

Марка Bugatti завершила производство гиперкара Chiron в версии Super Sport. Последний экземпляр купе сделан для неназванного клиента из Сингапура, который выбрал для своего автомобиля особое оформление, получившее название Red Dragon.
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