В некоторых регионах РФ возник дефицит физраствора в емкостях по 200–500 мл

В нескольких регионах России наблюдается дефицит натрия хлорида для инфузий (физраствор) в емкостях объемом 200–500 мл: вместо них в аптеках лишь доступны ампулы для инъекций объемом 5–10 мл, которые не подходят для установки капельниц, выяснили 13 декабря корреспонденты «Известий».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии