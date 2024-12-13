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В некоторых регионах РФ возник дефицит физраствора в емкостях по 200–500 мл

В некоторых регионах РФ возник дефицит физраствора в емкостях по 200–500 мл

В нескольких регионах России наблюдается дефицит натрия хлорида для инфузий (физраствор) в емкостях объемом 200–500 мл: вместо них в аптеках лишь доступны ампулы для инъекций объемом 5–10 мл, которые не подходят для установки капельниц, выяснили 13 декабря корреспонденты «Известий».

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