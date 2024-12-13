В некоторых регионах РФ возник дефицит физраствора в емкостях по 200–500 мл

В нескольких регионах России наблюдается дефицит натрия хлорида для инфузий (физраствор) в емкостях объемом 200–500 мл: вместо них в аптеках лишь доступны ампулы для инъекций объемом 5–10 мл, которые не подходят для установки капельниц, выяснили 13 декабря корреспонденты «Известий».