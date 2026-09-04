Расчеты "Линии дронов" уничтожили все огневые позиции ВСУ в Грузском

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские расчеты ударных дронов из состава "Линии дронов" уничтожили все выявленные огневые позиции ВСУ при освобождении Грузского в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым