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ТАСС

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Расчеты "Линии дронов" уничтожили все огневые позиции ВСУ в Грузском

Расчеты "Линии дронов" уничтожили все огневые позиции ВСУ в Грузском

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские расчеты ударных дронов из состава "Линии дронов" уничтожили все выявленные огневые позиции ВСУ при освобождении Грузского в ДНР.

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