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Мода и Шоу-бизнес

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Звезда жаловалась на проблемы со здоровьем годами

Звезда жаловалась на проблемы со здоровьем годами

88-летняя Светлана Немоляева давно страдала от проблем с сердцем. С 2015 года она периодически жаловалась на аритмию, головокружения, потерю сознания, потемнение в глазах, давление, слабость, одышку и озноб.

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