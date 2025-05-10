Звезда жаловалась на проблемы со здоровьем годами

88-летняя Светлана Немоляева давно страдала от проблем с сердцем. С 2015 года она периодически жаловалась на аритмию, головокружения, потерю сознания, потемнение в глазах, давление, слабость, одышку и озноб.
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