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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг про 12011 зрителей на матче в Омске: «Слезы радости! Огромная благодарность каждому!»

Сборная обыграла команду Беларуси в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур со счетом 4:0. Матч на «G-Drive Арене» посетили 12 011 зрителей.

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