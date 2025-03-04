Руководство РТ и «Татнефти» выражает соболезнования в связи со смертью Раиса Хисамова

Фото: пресс-служба «Татнефти» Раис Татарстана Рустам Минниханов и другие представители руководства республики, а также руководители компании «Татнефть» выразили соболезнования в связи со смертью легендарного нефтяника Раиса Хисамова.
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