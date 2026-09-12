Французская федерация футбола ищет кандидата на пост президента ФИФА

Глава FFF Филипп Диалло сообщил, что доверие, оказанное Инфантино, было утрачено, поскольку текущая система управления футболом не соответствует представлениям французской федерации.
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