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Регионы России

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Французская федерация футбола ищет кандидата на пост президента ФИФА

Французская федерация футбола ищет кандидата на пост президента ФИФА

Глава FFF Филипп Диалло сообщил, что доверие, оказанное Инфантино, было утрачено, поскольку текущая система управления футболом не соответствует представлениям французской федерации.

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