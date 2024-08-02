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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новиков о КХЛ: «Уровень хоккея поднимется, будет интересный чемпионат. У Кузнецова бомбический переход, Барабанов с Гусевым определились, Просветов – в ЦСКА»

«Мне кажется, уровень хоккея в следующем году поднимется. Сезон обещает быть интересным. У Кузнецова получился бомбический переход, Барабанов с Гусевым определились.

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