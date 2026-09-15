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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глен Дэвис о Блэйке Гриффине: «Без атлетизма он стал никем»

Экс-игрок НБА Глен Дэвис порассуждал об уровне бывшего одноклубника по « Клипперс » Блэйка Гриффина .

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