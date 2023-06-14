В ВТБ спрогнозировали рост юаневых сбережений россиян в банках в два раза

В 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней, привел прогноз «Известиям» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников 14 июня в преддверии ПМЭФ-2023.