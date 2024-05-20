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Александр Кожевников: «В ИИХФ судьи тянут финнов за уши каждый год. Надо разбираться с их влиянием на судейский комитет» 

– Оборзевшие финны. Мало того, что они делают все возможное, чтобы мы не вернулись в ИИХФ. Так еще на десятилетие нашего последнего чемпионства запустили в прессу бредовую версию о том, что первенство мира-2014 сборная России выиграла за счет судейства.

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