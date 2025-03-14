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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о травме Галлямова: «Больше вопросов возникает из-за вот этого заигрывания – «пальчик порезал». Что за детский сад»

Чемпион мира и трехкратный чемпион России Александр Галлямов, который катается в паре с Анастасией Мишиной, травмировал ногу во время участия в турнире на озере Байкал.

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