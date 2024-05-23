Байден присвоит Кении статус союзника Вашингтона вне НАТО

Президент Джо Байден в ходе визита в Соединённые Штаты кенийского президента Уильяма Руто сообщил о своём намерении присвоить Кении статус основного союзника Вашингтона вне НАТО, сообщают американские СМИ.
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