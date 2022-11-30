Закон и Порядок

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Если не будем рыть окопы под Белгородом, придётся их рыть под Москвой – военный эксперт

Если не будем рыть окопы под Белгородом, придётся их рыть под Москвой – военный эксперт

29.11.2022  18:41 (Мск), Москва Владимир Гладков. Нынешние не самые популярные, а зачастую и пугающие население решения российского руководства – продиктованы тем, чтобы не повторить ошибок, допущенных в ходе весенней кампании СВО на Украине.

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