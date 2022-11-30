Если не будем рыть окопы под Белгородом, придётся их рыть под Москвой – военный эксперт

29.11.2022 18:41 (Мск), Москва Владимир Гладков. Нынешние не самые популярные, а зачастую и пугающие население решения российского руководства – продиктованы тем, чтобы не повторить ошибок, допущенных в ходе весенней кампании СВО на Украине.