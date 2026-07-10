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Trump Left Orders To Obliterate Iran If Assassinated: 'Bomb Them At Levels Never Seen Before'

Trump Left Orders To Obliterate Iran If Assassinated: 'Bomb Them At Levels Never Seen Before'

Trump Left Orders To Obliterate Iran If Assassinated: 'Bomb Them At Levels Never Seen Before' The Iran war saga has seen its fair share of bizarre and wild twists, and Friday has brought yet another - with the NY Post reporting that President Trump said he "left instructions" for a massive bombing campaign against Iran in the event he's assassinated by Iranian operatives.

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