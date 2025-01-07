«Устроили прослушивание». Карлос Сайнс обвинил Red Bull в конфликте с Ферстаппеном

«Устроили прослушивание». Карлос Сайнс обвинил Red Bull в конфликте с ФерстаппеномToro RossoЗа десять сезонов в Формуле 1 новичок Williams Карлос Сайнс выступал бок о бок со многими победителями и призёрами чемпионатов, как с Максом Ферстаппеном, Шарлем Леклером и Ландо Норрисом.