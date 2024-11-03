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Снимки, так похожие на кадры из старых фильмов, в которых образы говорят сами за себя

Снимки, так похожие на кадры из старых фильмов, в которых образы говорят сами за себя

Фестиваль боди-арта. Автор: Daniela Vallant.  Боди-арт – такое искусство, благодаря которому рождаются самые разнообразные образы, будь то киборги, мутанты, пришельцы или же дивные принцессы из неведомых миров.

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