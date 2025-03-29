Как побороть страх вступить в диалог с незнакомыми людьми

Иногда случаются ситуации, когда среди городской суеты нас окликают и просят подсказать, как пройти по необходимому маршруту, но, вместо того чтобы направить человека к месту назначения, мы теряемся и говорим, что не местные, хотя живем тут с самого рождения.
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