Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Овсянников
    Квачкову полковнику Орден надо дать. Он эту гадость давно вычислил.Охота на Чубайса:...
  • Алексей Смирнов
    Так сейчас и этого нет.Китайская реально...
  • Леопольд Счастливый
    к ВЛАСТИ! БЕСТОЛОЧЬ! ибо именно она и допустила до этого! когда разрешали приезд мигрантов. каким местом думали?!Дело школы в Ново...

Охота на Чубайса: Экс-глава Роснано метит в переговорщики по Украине

Охота на Чубайса: Экс-глава Роснано метит в переговорщики по Украине

Спецоперация сняла со многих "неприкосновенных" персон охранные печати. Ещё вчера они сидели в своих дворянских гнёздах (как замминистра обороны Тимур Иванов) и пилили военные бюджеты, а сегодня уже мерят шагами камеры в Лефортове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Кто-то на вершинах российской власти пестовал Чубайса и прочих казнокрадов! Надо имена этих пестовальщиков опубликовать! А Чубайса и всех прочих казнокрадов, скрывающихся в заграницах, надо исключать из бытия &quot;случайными&quot; несчастными случаями! Не заморачиваясь нудными долгими следствиями и судебными разбирательствами! Хороший казнокрад - это казнокрад в деревянном макинтоше! 😇
Ответить
3 час.
Валера Морозов
Наворовали миллиарды при полном попустительстве власти и спокойно уехали! Сидит Президент и хихикает, имея свой народ за быдло! И народ это хавает!
Ответить
2 час.
Павел Овсянников
Квачкову полковнику Орден надо дать. Он эту гадость давно вычислил.
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх