Охота на Чубайса: Экс-глава Роснано метит в переговорщики по Украине

Александр Макеев

Кто-то на вершинах российской власти пестовал Чубайса и прочих казнокрадов! Надо имена этих пестовальщиков опубликовать! А Чубайса и всех прочих казнокрадов, скрывающихся в заграницах, надо исключать из бытия "случайными" несчастными случаями! Не заморачиваясь нудными долгими следствиями и судебными разбирательствами! Хороший казнокрад - это казнокрад в деревянном макинтоше! 😇