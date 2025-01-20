Спецоперация сняла со многих "неприкосновенных" персон охранные печати. Ещё вчера они сидели в своих дворянских гнёздах (как замминистра обороны Тимур Иванов) и пилили военные бюджеты, а сегодня уже мерят шагами камеры в Лефортове.
Охота на Чубайса: Экс-глава Роснано метит в переговорщики по Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Кто-то на вершинах российской власти пестовал Чубайса и прочих казнокрадов! Надо имена этих пестовальщиков опубликовать! А Чубайса и всех прочих казнокрадов, скрывающихся в заграницах, надо исключать из бытия "случайными" несчастными случаями! Не заморачиваясь нудными долгими следствиями и судебными разбирательствами! Хороший казнокрад - это казнокрад в деревянном макинтоше! 😇
Ответить
3 час.
Валера Морозов
Наворовали миллиарды при полном попустительстве власти и спокойно уехали! Сидит Президент и хихикает, имея свой народ за быдло! И народ это хавает!
Ответить
2 час.
Павел Овсянников
Квачкову полковнику Орден надо дать. Он эту гадость давно вычислил.
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии