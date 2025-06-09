Себастьен Ожье одержал пятую победу на Ралли Сардинии

WRCВ Италии завершился шестой этап чемпионата мира по классическому ралли WRC — гонка Ралли Сардинии завершилась очередной победой заводской команды Toyota Gazoo Racing WRT, которая выиграла все прошедшие в 2025 году гонки.
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