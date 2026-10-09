Югорчанку заблокировали в госпабликах после жалобы на отопление

Официальные сообщества властей Югры заблокировали местную жительницу из-за жалобы. Женщина высказала недовольство по поводу отопления в комментариях.
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