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"Многие спрашивают в комментариях и в личку: что значит и как могло случиться, что убийцы детей и мирных жителей Новороссии - командиры "Азова", сдавшиеся в плен в Мариуполе, вернулись на Украину?"

"Многие спрашивают в комментариях и в личку: что значит и как могло случиться, что убийцы детей и мирных жителей Новороссии - командиры "Азова", сдавшиеся в плен в Мариуполе, вернулись на Украину?"

- мнение эксперта Многие спрашивают в комментариях и в личку: что значит и как могло случиться, что убийцы детей и мирных жителей Новороссии - командиры "Азова", сдавшиеся в Мариуполе, вернулись на Украину и по некоторым данным готовятся вернуться в бой? Лично для меня - это свидетельство потери суверенитета России, а также субъектности нашей страны в мире.

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Комментарии
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Андрей
красивый жест Эрдогана для саммита НАТО.И всё. Были азовцы на курорте -станут двухсотыми.Нарушил эту договорённость с Россией -значит другие важнее. Эрдоган ищет выгоду для турков ,а другом России никогда не был. И чего такие вопли?а эксперт-дерьмо, а не эксперт.
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12 час.
Владимир Карпов
Действительно, Путина все кому не лень как доверчивого маленького мальчика постоянно обманывают и он сам в этом признаётся ...!!! При этом он вновь и вновь наступает на одни и те же грабли пустых обещаний наших врагов во вред России ... !!! И где выводы ???Доколе нам это терпеть ??? Что это, если не его слабость ???
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8 час.

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