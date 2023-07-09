"Многие спрашивают в комментариях и в личку: что значит и как могло случиться, что убийцы детей и мирных жителей Новороссии - командиры "Азова", сдавшиеся в плен в Мариуполе, вернулись на Украину?"

красивый жест Эрдогана для саммита НАТО.И всё. Были азовцы на курорте -станут двухсотыми.Нарушил эту договорённость с Россией -значит другие важнее. Эрдоган ищет выгоду для турков ,а другом России никогда не был. И чего такие вопли?а эксперт-дерьмо, а не эксперт.

Владимир Карпов

Действительно, Путина все кому не лень как доверчивого маленького мальчика постоянно обманывают и он сам в этом признаётся ...!!! При этом он вновь и вновь наступает на одни и те же грабли пустых обещаний наших врагов во вред России ... !!! И где выводы ???Доколе нам это терпеть ??? Что это, если не его слабость ???