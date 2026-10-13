Зачем Запад устроил истерию вокруг смерти лаборантки в Иркутске?

Глобалистские СМИ играют на страхах и невежестве обывателя Накануне агентство Bloomberg сообщило: «Россия официально заявила, что по итогам расследования случай чумы в Иркутске не подтвердился».
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Все республики застроены биолабораториями сразу после получения независимости
Можно подумать что только на нашей территории есть биологические лаборатории
Завидуют и боятся нас западные дебилоиды... )))